Виктория Азаренко и Александра Саснович стартуют 27 сентября на открытом чемпионате Франции по теннису, именуемом "Ролан Гаррос" и входящем в серию "Большого шлема".



Виктория Азаренко. Фото: WTA.

В 12.00 начался матч 1/64 финала между Викторией Азаренко (14 ВТА, Беларусь) и Данкой Ковинчич (73, Черногория).

В 15.00 сыграют Александра Саснович (96, Беларусь) и Анна-Лена Фридсэм (104, Германия).

28 сентября Арина Соболенко (12, Беларусь) встретится с Джессикой Пегулой (60, США), а Егор Герасимов (83, Беларусь) -- со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.