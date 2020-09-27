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Две белорусские теннисистки стартуют на турнире "Ролан Гаррос" в Париже
Источник материала: Навiны
Виктория Азаренко и Александра Саснович стартуют 27 сентября на открытом чемпионате Франции по теннису, именуемом "Ролан Гаррос" и входящем в серию "Большого шлема".
В 12.00 начался матч 1/64 финала между Викторией Азаренко (14 ВТА, Беларусь) и Данкой Ковинчич (73, Черногория).
В 15.00 сыграют Александра Саснович (96, Беларусь) и Анна-Лена Фридсэм (104, Германия).
28 сентября Арина Соболенко (12, Беларусь) встретится с Джессикой Пегулой (60, США), а Егор Герасимов (83, Беларусь) -- со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
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Виктория Азаренко и Александра Саснович стартуют 27 сентября на открытом чемпионате Франции по теннису, именуемом "Ролан Гаррос" и входящем в серию "Большого...
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