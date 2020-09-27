Виктория Азаренко отказывалась продолжать матч из-за плохой погоды

Источник материала: Tut.by

Матч первого раунда «Ролан Гаррос» между Викторией Азаренко и Данкой Ковинич был прерван в первом сете при счете 2:1 в пользу белоруски.

Азаренко отказалась продолжать матч из-за плохой погоды и обратилась к судье.

Azarenka vs Kovinić match is suspended due to the rain and Vika is piseed.



“You guys are joking right? What are we doing here? This is getting a little bit ridiculous. I’m not sitting here because I’m going to get frozen. It’s 8 degrees...” pic.twitter.com/k7k09qeobC — Latifat Adebayo Ohio (@Phatill) September 27, 2020

«Вы шутите? Что мы здесь делаем? Вы не видите, что происходит? Обычно я готова играть в любых условиях и не жалуюсь, но вам не кажется, что это уже абсурд?

Почему мы сидим здесь, как утки? Я здесь не для того, чтобы замерзнуть. Я живу во Флориде и привыкла к более теплой погоде», — сказала Азаренко.

Вскоре белоруска собрала вещи и ушла в подтрибунное помещение. Отметим, что остальные матчи к тому времени не были прерваны.

Через 10 минут Виктория вернулась на корт и продолжила игру.





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