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Виктория Азаренко отказывалась продолжать матч из-за плохой погоды

27.09.2020 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч первого раунда «Ролан Гаррос» между Викторией Азаренко и Данкой Ковинич был прерван в первом сете при счете 2:1 в пользу белоруски.

Азаренко отказалась продолжать матч из-за плохой погоды и обратилась к судье.

«Вы шутите? Что мы здесь делаем? Вы не видите, что происходит? Обычно я готова играть в любых условиях и не жалуюсь, но вам не кажется, что это уже абсурд?

Почему мы сидим здесь, как утки? Я здесь не для того, чтобы замерзнуть. Я живу во Флориде и привыкла к более теплой погоде», — сказала Азаренко.

Вскоре белоруска собрала вещи и ушла в подтрибунное помещение. Отметим, что остальные матчи к тому времени не были прерваны.

Через 10 минут Виктория вернулась на корт и продолжила игру.


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Матч первого раунда «Ролан Гаррос» между Викторией Азаренко и Данкой Ковинич был прерван в первом сете при счете 2:1 в пользу белоруски.
 
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