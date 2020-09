Виктория Азаренко отказывалась продолжать матч из-за плохой погоды

Источник материала: Tut.by

Матч первого раунда «Ролан Гаррос» между Викторией Азаренко и Данкой Ковинич был прерван в первом сете при счете 2:1 в пользу белоруски.

Азаренко отказалась продолжать матч из-за плохой погоды и обратилась к судье.