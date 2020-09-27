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Виктория Азаренко отказывалась продолжать матч из-за плохой погоды
Источник материала: Tut.by
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» между Викторией Азаренко и Данкой Ковинич был прерван в первом сете при счете 2:1 в пользу белоруски.
Азаренко отказалась продолжать матч из-за плохой погоды и обратилась к судье.
«Вы шутите? Что мы здесь делаем? Вы не видите, что происходит? Обычно я готова играть в любых условиях и не жалуюсь, но вам не кажется, что это уже абсурд?
Почему мы сидим здесь, как утки? Я здесь не для того, чтобы замерзнуть. Я живу во Флориде и привыкла к более теплой погоде», — сказала Азаренко.
Вскоре белоруска собрала вещи и ушла в подтрибунное помещение. Отметим, что остальные матчи к тому времени не были прерваны.
Через 10 минут Виктория вернулась на корт и продолжила игру.
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Матч первого раунда «Ролан Гаррос» между Викторией Азаренко и Данкой Ковинич был прерван в первом сете при счете 2:1 в пользу белоруски.
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