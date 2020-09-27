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Макрон: «Очевидно, что Лукашенко должен уйти»
27.09.2020 13:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
sharij.net
Французский лидер назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти. Он также выразил восхищение демонстрантами и сообщил, что обсуждал ситуацию в республике с Путиным.
Президенту Беларуси Александру Лукашенко следует добровольно уйти со своего поста. Такое заявление сделал французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche, на которое ссылается
«Я сказал ему, что Россия должна сыграть свою роль, и эта роль может быть положительной, если она подтолкнет Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политических заключенных», — пояснил президент.
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Французский лидер назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти. Он также выразил восхищение демонстрантами и сообщил, что обсуждал ситуацию в...
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