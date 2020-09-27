Источник материала: Ежедневник

sharij.net

Французский лидер назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти. Он также выразил восхищение демонстрантами и сообщил, что обсуждал ситуацию в республике с Путиным.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко следует добровольно уйти со своего поста. Такое заявление сделал французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche, на которое ссылается РБК.



По словам Макрона, в Беларуси сейчас продолжается кризис авторитарной власти, которая не способна понять логику демократии. «Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — заявил президент Франции.



Макрон рассказал, что беседовал с российским президентом Владимиром Путиным 14 сентября перед его встречей с Лукашенко в Сочи.

«Я сказал ему, что Россия должна сыграть свою роль, и эта роль может быть положительной, если она подтолкнет Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политических заключенных», — пояснил президент.



Макрон выразил восхищение белорусскими демонстрантами, которые каждые выходные выходят на протестные акции. «Особенное уважение вызывают женщины, которые проводят шествия каждую субботу», — отметил он.



В августе Кремль сообщал, что Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси по телефону.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макрон: «Очевидно, что Лукашенко должен уйти» Французский лидер назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти. Он также выразил восхищение демонстрантами и сообщил, что обсуждал ситуацию в...

«Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — говорилось в сообщении.