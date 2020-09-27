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В Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию

27.09.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Армения ввела военное положение в стране и объявила всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе.

Об этом объявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РБК.

«По решению правительства, в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор», — написал он.

Пашинян призвал весь персонал, относящийся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет. По данным Минобороны Карабаха, сейчас в регионе ведутся ожесточенные бои.

В Минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы страны хорошо укомплектованы, в связи с чем нет необходимости объявлять всеобщую мобилизацию.

Согласно сообщению, в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе в военные комиссии поступают многочисленные обращения от жителей Азербайджана, желающих воевать и оказывать необходимую помощь.

 
 
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Армения ввела военное положение в стране и объявила всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе.
 
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