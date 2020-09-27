МВД Беларуси: В Минске перекрывается движение транспорта

Источник материала: АФН

МВД Беларуси сообщило о том, что в Минске будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро.

«...во избежание чрезвычайных происшествий…», - говорится в сообщении МВД РБ.

В настоящий момент все центральные станции метро закрыты на вход и выход: "Площадь Ленина", "Площадь Якуба Коласа", "Площадь Победы", "Октябрьская", "Немига" и "Фрунзенская". Движение наземного транспорта частично перекрыто на проспекте Победителей.

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