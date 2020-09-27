Шестовик Дмитрий Марков: Пусть Лукашенко уходит





«Трибуна» . Шестовик Дмитрий Марков, сменивший белорусской гражданство на австралийское, порассуждал о событиях в Беларуси, пишет









– Вам интересно, чем закончатся протесты в Беларуси?





– Конечно. Я же там родился. Мне очень больно за людей. Страна-то красивая. В ней куча лесов, озер. В детстве мы постоянно путешествовали. А сейчас к людям там относятся как к скоту, за которым не смотрят. А люди должны жить нормально.





Насилие будет только отталкивать людей от Лукашенко и от милиции. Я за то, чтобы было так, как народ захочет. Если он хочет скинуть Лукашенко, пусть Лукашенко уходит. А не так, что 80-90 процентов хотят, чтобы он ушел, а он все равно остается. Так неправильно. Если так останется, страна будет несчастлива полностью. И это уже будет другая страна – не Беларусь, а черт знает что.





Начнут патрули ходить с автоматами: вышел из дома – расстрел на месте? Если государство хочет, чтобы стране было хорошо, надо думать о большинстве. А большинство – это народ. Лукашенко же один. И еще 50-100 человек, кто рядом, – сказал Марков.