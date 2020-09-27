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45 видных литовских интеллектуалов призвали Макрона услышать белорусов
Источник материала: Партизан
Открытое письмо было написано накануне визита президента Франции в Литву.
Видные литовские деятели науки и искусства, среди них Томас Венцлава, Оскарас Коршуновас, Юозас Будрайтис, Эгидиюс Александравичюс, Марьюс Ивашкявичюс, Гинтаутас Можейкис написали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону накануне его визита в Литву, пишет
«Помня, с какой трудностью мы пытались достучаться до западноевропейских столиц в 1990-е, мы написали публичное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону ради свободы братьев-белорусов, и выслали письмо в Париж накануне его визита в Литву», — сообщает в «Фейсбуке» Дарьюс Куолис, литовский культуролог, общественный деятель и политик.
Письмо подписали 45 видных литовских интеллектуалов, деятелей науки и искусства.
Художник Стасис Эйдригявичюс оформил письмо в виде плаката.
«Президенту Французской Республики господину Эммануэлю Макрону Вильнюс, 27 сентября 2020 года.
Господин Президент,
В 1990 году мы, литовцы, которые боролись за свою свободу, упорно призывали к совести Франции и Европы. И наконец мы были услышаны.
Сегодня к вашей и нашей совести, к совести Европы призывают наши братья и сестры белорусы. Их женщины и мужчины подвергаются бесчеловечным пыткам. И это происходит в Европе XXI века!
Мы надеемся, что вы и свободолюбивая Франция услышите болезненный крик свободы людей Беларуси.
С уважением,
Литовские писатели, художники, ученые», — говорится в тексте письма.
Напомним, что Эммануэль Макрон заявил в интервью Le Journal du Dimanche о том, что Лукашенко должен добровольно уйти со своего поста.
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Открытое письмо было написано накануне визита президента Франции в Литву.
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