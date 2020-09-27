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В Беларуси готовятся к новым протестам: в Минск стягивают силовиков
Источник материала: Партизан
По Минску регулярно ездят автобусы с силовиками, а в некоторых районах стоит военная техника.
В Минск стягивают силовиков / фото Наша Ніва
В центр Минска стягивают силовиком и технику в ожидании новых акций протеста.
Сегодня планируется проведение "Народной инаугурации" - акции против тайной инаугурации Лукашенко.
По данным
У Дворца независимости скопилось много военной техники, в том числе машины с колючей проволокой.
По данным Телеграм-канала
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По Минску регулярно ездят автобусы с силовиками, а в некоторых районах стоит военная техника.
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