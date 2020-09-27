В Беларуси готовятся к новым протестам: в Минск стягивают силовиков

Сегодня планируется проведение "Народной инаугурации" - акции против тайной инаугурации Лукашенко.

По данным, в некоторых районах Минска заметили скопления военной техники. В частности, один из очевидцев сообщил о курсирующих микроавтобуса с силовиками и военной технике в районе гостиницы "Планета" в Минске.