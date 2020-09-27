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В Беларуси готовятся к новым протестам: в Минск стягивают силовиков

27.09.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По Минску регулярно ездят автобусы с силовиками, а в некоторых районах стоит военная техника.


В Минск стягивают силовиков / фото Наша Ніва

В центр Минска стягивают силовиком и технику в ожидании новых акций протеста.

Сегодня планируется проведение "Народной инаугурации" - акции против тайной инаугурации Лукашенко.

По данным TUT.BY, в некоторых районах Минска заметили скопления военной техники. В частности, один из очевидцев сообщил о курсирующих микроавтобуса с силовиками и военной технике в районе гостиницы "Планета" в Минске.


У Дворца независимости скопилось много военной техники, в том числе машины с колючей проволокой.

По данным Телеграм-канала "Наша Ніва", сегодня в одном из районов "по техническим причинам" не работают рестораны KFC и Burger King.
 
Теги: Минск
 
 
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По Минску регулярно ездят автобусы с силовиками, а в некоторых районах стоит военная техника.
 
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