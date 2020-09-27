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В Швеции темнокожего футболиста дисквалифицировали за расизм

27.09.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оке Акповета назвал соперника "белым мальчиком".


Оке Акповета выступает в Швеции с 2017 года / фото norrbyif.se

Нигерийского нападающего Оке Акповету, который выступает за клуб второго шведского дивизиона "Норрбю" дисквалифицировали из-за расистского высказывания во время матча.

Об этом сообщает gp.se.

Во время игры против команды "Умео" 28-летний Акповета назвал одного из соперников "белым мальчиком".

"В этом контексте выражение может рассматриваться как снисходительное с оттенком расизма и подлежит наказанию в виде дисквалификации", - объяснили в контрольно-дисциплинарном комитете Федерации футбола Швеции.

По итогам инцидента Акповета был отстранен на два матча.

Сам футболист подчеркнул, что не помнит, чтобы употреблял данное выражение, однако принимает наказание:

"У меня произошла словесная перепалка с одним из игроков, были резкие слова. Потом он заявил, что я оскорбил его. Я был очень расстроен и не могу вспомнить все, что было сказано. Это не свойственно мне - плохо себя вести и обижать других людей. Однако я принимаю решение дисциплинарного комитета".
 
 
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Оке Акповета назвал соперника "белым мальчиком".
 
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