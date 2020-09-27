В Швеции темнокожего футболиста дисквалифицировали за расизм

Во время игры против команды "Умео" 28-летний Акповета назвал одного из соперников "белым мальчиком".

Нигерийского нападающего Оке Акповету, который выступает за клуб второго шведского дивизиона "Норрбю" дисквалифицировали из-за расистского высказывания во время матча.

"В этом контексте выражение может рассматриваться как снисходительное с оттенком расизма и подлежит наказанию в виде дисквалификации", - объяснили в контрольно-дисциплинарном комитете Федерации футбола Швеции.





По итогам инцидента Акповета был отстранен на два матча.





Сам футболист подчеркнул, что не помнит, чтобы употреблял данное выражение, однако принимает наказание:





"У меня произошла словесная перепалка с одним из игроков, были резкие слова. Потом он заявил, что я оскорбил его. Я был очень расстроен и не могу вспомнить все, что было сказано. Это не свойственно мне - плохо себя вести и обижать других людей. Однако я принимаю решение дисциплинарного комитета".



