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Группа SBA поддержит белорусских студентов, которые учатся в Литве

27.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В последнее время в Литве увеличилось количество студентов из Беларуси, которые хотят учиться в Вильнюсском университете /ВУ/. Группа SBA сообщает, что готова выделить помощь таким студентам – на оплату учебы и проживания. В соответствии с подписанным с вузом соглашением, студенты из Беларуси будут получать стипендию в размере 300 евро, а общая сумма помощи составит 100 000 евро, сообщает портал ru.delfi.lt.  

Группа SBA поддержит белорусских студентов, которые учатся в Литве
Фото: Karolina Pansevič / DELFI.

"Выделяя стипендии мы хотим облегчить белорусской молодежи возможность учиться в нашей стране и укрепить академические и человеческие связи между обеими странами", – сказал президент SBA Арунас Мартинкявичюс. 

В этом году почти 220 белорусов выразили желание учиться в старейшем университете Литвы. Они хотят изучать экономику, информационные системы, английский язык, международный бизнес, управление международными проектами и другие дисциплины.    "Решение SBA - прекрасный пример ответственности и неравнодушия бизнеса, мы очень благодарны. Это решение даст возможность учиться большему числу белорусских студентов, для которых такая помощь актуальна", – сказал ректор ВУ Римвидас Петраускас. 

Стипендии выделяют как будущим бакалаврам, так и магистрам, сказано в сообщении SBA. 

Группа SBA - одна из крупнейших групп в Литве, которая работает в секторе недвижимости, текстильной и мебельной промышленности. В группе работают почти 5000 человек.  

 
 
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В последнее время в Литве увеличилось количество студентов из Беларуси, которые хотят учиться в Вильнюсском университете /ВУ/. Группа SBA сообщает, что готова...
 
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