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«По требованиям госорганов». В Минске ограничен мобильный интернет
Источник материала: Tut.by
В Минске около 14.15 начались проблемы с мобильным интернетом. О снижении пропускной способности заявил оператор сотовой связи.
Затруднения примерно такие же, что и всегда в последние полтора месяца — сайты либо не загружаются вовсе, либо это происходит с большой задержкой. Мессенджеры могут не обновляться, медиафайлы в них не загружаться. О снижении пропускной способности сети
— Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.
В МТС сказали, что «в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов».
С фиксированным доступом в интернет проблем, похоже, нет. Связь стандарта 2G также работает без перебоев.
Напомним: подобные проблемы наблюдались в Минске и раньше — в частности, во время массовых протестных акций по воскресеньям в августе и первой половине сентября. Тогда операторы также заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».
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Затруднения примерно такие же, что и всегда в последние полтора месяца.
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