«По требованиям госорганов». В Минске ограничен мобильный интернет

Источник материала: Tut.by

В Минске около 14.15 начались проблемы с мобильным интернетом. О снижении пропускной способности заявил оператор сотовой связи.



Фото: burst.shopify.com

Затруднения примерно такие же, что и всегда в последние полтора месяца — сайты либо не загружаются вовсе, либо это происходит с большой задержкой. Мессенджеры могут не обновляться, медиафайлы в них не загружаться. О снижении пропускной способности сети заявили в А1:

— Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.

В МТС сказали, что «в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов».

С фиксированным доступом в интернет проблем, похоже, нет. Связь стандарта 2G также работает без перебоев.

Напомним: подобные проблемы наблюдались в Минске и раньше — в частности, во время массовых протестных акций по воскресеньям в августе и первой половине сентября. Тогда операторы также заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».