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Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку
Источник материала: АФН
Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку Владимир Остапенко подал в отставку из-за несогласия с политической ситуацией в Беларуси.
Посол еще не уволен, сообщает nn.by со ссылкой на несколько источников.
Владимиру Астапенко 58 лет, в 1985 году окончил Московский МГИМО (МГИМО), после чего начал работать в МИД БССР.
В первые годы независимости Астапенко был заместителем министра иностранных дел Беларуси. Работал в посольствах Беларуси в Нидерландах и Бельгии. Затем долгое время при Александре Козулине он был проректором Белорусского государственного университета по международной деятельности.
С 2008 по 2015 год был послом Беларуси на Кубе. В 2017 году назначен представителем нашей страны в Аргентине. Он говорит на английском, испанском и польском языках.
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Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку Владимир Остапенко подал в отставку из-за несогласия с политической ситуацией в Беларуси.
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