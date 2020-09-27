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Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку

27.09.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку Владимир Остапенко подал в отставку из-за несогласия с политической ситуацией в Беларуси.

Посол еще не уволен, сообщает nn.by со ссылкой на несколько источников.

Владимиру Астапенко 58 лет, в 1985 году окончил Московский МГИМО (МГИМО), после чего начал работать в МИД БССР.

В первые годы независимости Астапенко был заместителем министра иностранных дел Беларуси. Работал в посольствах Беларуси в Нидерландах и Бельгии. Затем долгое время при Александре Козулине он был проректором Белорусского государственного университета по международной деятельности.

С 2008 по 2015 год был послом Беларуси на Кубе. В 2017 году назначен представителем нашей страны в Аргентине. Он говорит на английском, испанском и польском языках.

 
 
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Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку Владимир Остапенко подал в отставку из-за несогласия с политической ситуацией в Беларуси.
 
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