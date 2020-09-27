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Музыканты Госфилармонии начали махать бело-красно-белыми флагами прямо на сцене
Источник материала: Партизан
Зрители поддержали их овациями и скандированием «Жыве Беларусь!».
Вчера камерный оркестр после концерта в Государственной филармонии уходил со сцены и махал бело-красно-белыми флагами, а зрители им кричали «Жыве Беларусь!».
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Зрители поддержали их овациями и скандированием «Жыве Беларусь!».
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