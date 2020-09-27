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«Лукашенко России не нужен, Путин его не любит»

27.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский журналист Николай Сванидзе заявил, что Лукашенко стал для Кремля «чемоданом без ручки».


— В Кремле дали клятву верности Лукашенко, — рассуждает Николай Сванидзе на «Эхе Москвы». — А Лукашенко такое чудит, что мама не горюй. Никому не снилось, даже венесуэльским начальникам такое не снилось. Что творит Лукашенко.

Бегает с автоматом, тайно инаугурируется так сказать. Ну куда же тут и что Росии теперь с ним делать?.. Я смотрю, тут бедные российские чиновники просто из кожи лезут, как бы оправдать.

Петр Толстой сказал, что это тайное вступление в должность – это от скромности. Скромный он такой. На голубом глазу сказал человек, представляете. Вице-спикер Госдумы. От скромности…

Я думаю, что белорусский народ не понял этой скромной акции Лукашенко, которого он не считает президентом, кстати. А Россия считает. В отличие от белорусского народа.

И вот это несовпадение во взглядах на этот принципиальный вопрос — оно чревато серьезными политическими расхождениями в будущем. Причем в близком будущем. Между Россией и белорусским народом. Между Россией и Европой, которая стоит за белорусским народом.

И мы очень резко расходимся, что вряд ли в российских интересах. И ничего сделать не можем, главное. Чемодан без ручки. Как нести – не знаем.


Лукашенко нам не нужен, Путин его не любит и Лукашенко Путина тоже. Но так они поклялись друг в другу в верности. Старший брат, младший брат. Как индейцы из ГДР-югославских фильмов с Гойко Митичем. Которые смотрели в моей юности. И, порезав себе руку, слили в чашу, выпили, трубку мира выкурили.

И что теперь делать с этим «братом»? Которого не признает никто, который говорит своим силовикам, что они разогнали «дрянь» на улицах. А это — сотни тысяч минчан и не только минчан, которые выходили на улицы. Ну что теперь с ним делать? Подписывать с ним договоры – а кто он такой?

А он нелегитимен. Он в глазах белорусского народа, нелегитимен в глазах мира. Значит любая бумага, подписанная с ним, она будет выброшена в мусоропровод. И что с ним делать теперь. Неизвестно.
 
 
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Известный российский журналист Николай Сванидзе заявил, что Лукашенко стал для Кремля «чемоданом без ручки».
 
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