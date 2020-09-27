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Первый регулярный рейс из Москвы доставил в Минск 276 человек

27.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минск из России первым регулярным рейсом «Аэрофлота» с момента возобновления авиасообщения между странами прилетели 276 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора национального аэропорта Минска Василия Корнева.

Всего мест в самолете 296. Большинство пассажиров – граждане Беларуси.

В аэропорту Минска на входе стоит робот-тепловизор, он дистанционно измеряет температуру прибывающих пассажиров. В аэропорту работает система двухуровневого контроля: сначала в самолет заходят медики и измеряют температуру, а после ее проверяет робот.



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Теги: Минск
 
 
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Большинство прилетевших – граждане Беларуси. В аэропорту у них измерили температуру.
 
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