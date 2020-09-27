Первый регулярный рейс из Москвы доставил в Минск 276 человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минск из России первым регулярным рейсом «Аэрофлота» с момента возобновления авиасообщения между странами прилетели 276 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора национального аэропорта Минска Василия Корнева.

Всего мест в самолете 296. Большинство пассажиров – граждане Беларуси.

В аэропорту Минска на входе стоит робот-тепловизор, он дистанционно измеряет температуру прибывающих пассажиров. В аэропорту работает система двухуровневого контроля: сначала в самолет заходят медики и измеряют температуру, а после ее проверяет робот.