|
В разных местах Минска силовики задерживают людей, не давая им собраться для участия в марше
Источник материала: Навiны
В разных местах Минска силовики задерживают людей, не давая им собраться.
Задержания происходят на проспектах Победителей и Машерова, на улицах Немига, Тимирязева, Кальварийской.
На проспекте Победителей задержаны как минимум четыре человека. Как сообщает корреспондент
Еще одного парня задержали возле торгового центра "Галерея" — сам ТЦ сегодня не работает.
Около тысячи человек собралось в районе проспекта Победителей в Минске. Часть людей находится на перекрестке проспекта с улицей Мельникайте, возле Дома профсоюзов и гостиницы "Юбилейная", еще часть — на другой стороне проспекта, на мостике недалеко от гостиницы "Беларусь" и на набережной Свислочи.
Некоторые набросили на плечи бело-красно-белые флаги, периодически скандируют "Жыве Беларусь!" и аплодируют.
Приехало несколько десятков микроавтобусов с силовиками в черном. Они начали оттеснять людей в сторону улицы Мельникайте и гостиницы "Планета". Начались задержания.
Милиция предупреждает журналистов, чтобы они находились на безопасном расстоянии и "не мешали работать" силовикам, — в противном случае к ним будет применена статья 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).
В городе пропал мобильный интернет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В разных местах Минска силовики задерживают людей, не давая им собраться.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)