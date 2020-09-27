В разных местах Минска силовики задерживают людей, не давая им собраться для участия в марше

В разных местах Минска силовики задерживают людей, не давая им собраться.



Фото: tut.by.

Задержания происходят на проспектах Победителей и Машерова, на улицах Немига, Тимирязева, Кальварийской.

На проспекте Победителей задержаны как минимум четыре человека. Как сообщает корреспондент БелаПАН , возле бизнес-центра "Роял Плаза" сотрудники ОМОНа подошли проверить сумки у двоих парней и девушки. У девушки был бело-красно-белый флаг. После этого у всех троих забрали телефоны, задержали и увели во дворы за бизнес-центром.

Еще одного парня задержали возле торгового центра "Галерея" — сам ТЦ сегодня не работает.

Около тысячи человек собралось в районе проспекта Победителей в Минске. Часть людей находится на перекрестке проспекта с улицей Мельникайте, возле Дома профсоюзов и гостиницы "Юбилейная", еще часть — на другой стороне проспекта, на мостике недалеко от гостиницы "Беларусь" и на набережной Свислочи.

Некоторые набросили на плечи бело-красно-белые флаги, периодически скандируют "Жыве Беларусь!" и аплодируют.

Приехало несколько десятков микроавтобусов с силовиками в черном. Они начали оттеснять людей в сторону улицы Мельникайте и гостиницы "Планета". Начались задержания.

Милиция предупреждает журналистов, чтобы они находились на безопасном расстоянии и "не мешали работать" силовикам, — в противном случае к ним будет применена статья 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

В городе пропал мобильный интернет.