Перед воскресным маршем в центр Минска стянута спецтехника и силовики, закрыты семь станций метро 

С утра 27 сентября в центр Минска стянута милицейская и военная техника.





Площадь Независимости — в металлическом ограждении. Наблюдается скопление силовиков и военных с автоматами на площади Победы и возле стелы "Минск — город-герой". Стела по периметру огорожена колючей проволокой. Здесь же, возле гостиницы "Планета", находится командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, передает корреспондент БелаПАН .

Проспект Победителей от улицы Орловской в сторону стелы перекрыт.

Скопление техники силовиков в районе Дворца независимости, Видео: tut.by

С утра телеграм-каналы и пользователи соцсетей сообщали о превентивных задержаниях в разных местах города.

"По техническим причинам" не работают рестораны KFC и "Бургер кинг" на улице Немига, а также "Макдональдс" на Фрунзенской.

Закрыты семь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская". Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 13.15 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

27 сентября в Минске и других городах Беларуси планируется традиционный воскресный марш сторонников перемен. Сегодня он пройдет под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента". Это уже седьмой воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.