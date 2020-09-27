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В Минске снова отключают интернет — операторы предупредили абонентов

27.09.2020 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Похоже, сегодня абонентов белорусских операторов снова ждут проблемы с мобильным интернетом. По крайней мере, провайдер А1 предупредил о снижении пропускной способности сети сегодня с 14:20.

«Уважаемые абоненты, в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета, — сообщили сегодня в А1, где первыми рассказали о проблемах с мобильным интернетом. — Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным».

 
Теги: Минск
 
 
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Похоже, сегодня абонентов белорусских операторов снова ждут проблемы с мобильным интернетом. По крайней мере, провайдер А1 предупредил о снижении пропускной...
 
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