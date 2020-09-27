В Минске снова отключают интернет — операторы предупредили абонентов

Источник материала: Onliner

Похоже, сегодня абонентов белорусских операторов снова ждут проблемы с мобильным интернетом. По крайней мере, провайдер А1 предупредил о снижении пропускной способности сети сегодня с 14:20.

«Уважаемые абоненты, в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета, — сообщили сегодня в А1, где первыми рассказали о проблемах с мобильным интернетом. — Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным».