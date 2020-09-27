Синоптики предупреждают о похолодании в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Прохладная погода ожидается в Беларуси в первый рабочий день грядущей недели, сообщил Гидромет.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +12°С. Днем на улице будет +13...+20°С, по Гомельской области до +22°С.

"В ночные часы республика еще останется в зоне системы фронтов, смещающихся на территорию Псковской области. Днем погоду начнет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по крайнему северу скажется влияние неустойчивой воздушной массы", – рассказали синоптики.

Ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью по северо-восточной части страны порывистый. В Витебской области пройдут кратковременные дожди.

В Минске 28 сентября прогнозируют переменную облачность. Днем будет без осадков, но утром возможны дожди. Ночью могут прогреметь грозы. Температура воздуха в ночные часы составит +12...+14°С, днем будет +14...+16°С.