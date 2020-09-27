ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики предупреждают о похолодании в понедельник

27.09.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Прохладная погода ожидается в Беларуси в первый рабочий день грядущей недели, сообщил Гидромет.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +12°С. Днем на улице будет +13...+20°С, по Гомельской области до +22°С.

© Sputnik Виктор Драчев
Красота и грация: восхищаемся белорусскими лошадками
22

"В ночные часы республика еще останется в зоне системы фронтов, смещающихся на территорию Псковской области. Днем погоду начнет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по крайнему северу скажется влияние неустойчивой воздушной массы", – рассказали синоптики.

Ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью по северо-восточной части страны порывистый. В Витебской области пройдут кратковременные дожди.

В Минске 28 сентября прогнозируют переменную облачность. Днем будет без осадков, но утром возможны дожди. Ночью могут прогреметь грозы. Температура воздуха в ночные часы составит +12...+14°С, днем будет +14...+16°С.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бабье лето подходит к концу: в понедельник на улице будет от 13 до 20 градусов тепла, а в Витебской области пройдут дожди.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый регулярный рейс из Москвы доставил в Минск 276 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика