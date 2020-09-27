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Эксперт: как снизить напряженность, если возле границ Беларуси батальоны США?
27.09.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новый батальон американских военных прибудет в Литву в ноябре и заменит контингент, который расположился на границе с Беларусью в начале сентября. Как ожидается, 500 человек, около 25 танков Abrams и примерно 30 бронемашин Bradley останутся в Литве как минимум до июня 2021-го. Это намеренная демонстрация силы со стороны США, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, заявил в интервью
© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Как можно снизить напряженность, если буквально у границ России и Беларуси маршируют американские батальоны? Естественно, ни о каком снижении напряженности быть речи не может. Делается это намеренно, с провокационной точки зрения, чтобы как раз эта напряженность и присутствовала. И для того, чтобы РФ, которую постоянно пытаются спровоцировать, совершила ошибку", – рассуждает он.
Напомним, под Брестом сейчас проходят учения "Славянское братство – 2020", в которых задействованы белорусские и российские военнослужащие. Десантники уже уничтожили условных террористов, форсировали реку после нарушения границы условным противником и выполнили другие задачи совместной тактической группы. Как пояснил военный эксперт Игорь Коротченко, эти учения "носят
"Славянское братство" проводится поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2018 году учения проходили в России, а в 2019-м – в Сербии. Но в этом году правительство Сербии решило на полгода ввести мораторий на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Запада, а также Китаем.
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США наращивают в Литве военный контингент, чтобы спровоцировать ошибку со стороны России, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.
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