Эксперт: как снизить напряженность, если возле границ Беларуси батальоны США?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Хотят спровоцировать Россию: эксперт о войсках США в Литве

Новый батальон американских военных прибудет в Литву в ноябре и заменит контингент, который расположился на границе с Беларусью в начале сентября. Как ожидается, 500 человек, около 25 танков Abrams и примерно 30 бронемашин Bradley останутся в Литве как минимум до июня 2021-го. Это намеренная демонстрация силы со стороны США, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, заявил в интервью Sputnik Литва директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

"Как можно снизить напряженность, если буквально у границ России и Беларуси маршируют американские батальоны? Естественно, ни о каком снижении напряженности быть речи не может. Делается это намеренно, с провокационной точки зрения, чтобы как раз эта напряженность и присутствовала. И для того, чтобы РФ, которую постоянно пытаются спровоцировать, совершила ошибку", – рассуждает он.

Напомним, под Брестом сейчас проходят учения "Славянское братство – 2020", в которых задействованы белорусские и российские военнослужащие. Десантники уже уничтожили условных террористов, форсировали реку после нарушения границы условным противником и выполнили другие задачи совместной тактической группы. Как пояснил военный эксперт Игорь Коротченко, эти учения "носят характер ответных действий и демонстрируют решимость в защите Союзного государства".

"Славянское братство" проводится поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2018 году учения проходили в России, а в 2019-м – в Сербии. Но в этом году правительство Сербии решило на полгода ввести мораторий на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Запада, а также Китаем.

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