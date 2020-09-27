В Минске многотысячная колонна протестующих движется к стеле по проспекту Победителей  

Несмотря на усилия силовиков, участникам традиционного воскресного марша удалось собраться, и сейчас многотысячная колонна демонстрантов вышла на проезжую часть проспекта Победителей.





Дорога от стелы "Минск — город-герой" в сторону Дворца Независимости перекрыта машинами ГАИ. Возле музея Великой Отечественной войны находится громкоговоритель, милиция предупреждает собравшихся о незаконности акции. Людей просят "проявить благоразумие" и разойтись — иначе к ним будет применена физическая сила и спецсредства.

Демонстранты в ответ хлопают, скандируют "Жыве Беларусь!", "Уходи!".