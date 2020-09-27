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Протесты в регионах — дошло до жестких столкновений

27.09.2020 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Акции протеста сегодня днем проходят не только в Минске. В областных и районных городах также наблюдается активность. Не обошлось без стычек с силовиками. Здесь собираем информацию об акциях регионов в 50-й день протестов. Если и вы стали очевидцем важных событий, пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро.

Гродно

Тактика происходящего проста: шествие и митинги можно заметить там, где нет силовиков. Как только те появляются, люди расходятся, убегают. Очевидцы зафиксировали стычку протестующих с людьми в форме. Последние пытались задержать молодого человека, в итоге это сделать не удалось.

Сообщают о снижении скорости движения на дорогах города, перекрытиях. Люди настроены на отпор.

Протесты в регионах — дошло до жестких столкновений

Гомель

На 15:00 вышло несколько сотен человек. Некоторые окружили фонтан в центре, водили хоровод и пели, скандировали. Во время акции были слышны выстрелы в воздух, в то время как люди пытались прорваться сквозь оцепление силовиков. ОМОН попытался встать на пути колонны, и люди стали прорываться.

Наш корреспондент сообщает о применении спецсредств и массовых задержаниях.

Протесты в регионах — дошло до жестких столкновений

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Акции протеста сегодня днем проходят не только в Минске. В областных и районных городах также наблюдается активность. Не обошлось без стычек с силовиками. Здесь...
 
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