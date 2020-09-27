Минобороны Армении показало, как подбили азербайджанский танк – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Военное ведомство Армении опубликовало видеодоказательство обстрела танков противника – в коротком ролике показано, как была уничтожена боевая машина.

"Уничтожение азербайджанских танков и живой силы", - так описала события, показанные в ролике, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Что произошло?

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских.

По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.

Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе.

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

МИД России 27 сентября призвало стороны прекратить огонь и решить конфликт мирным путем. Российское внешнеполитическое ведомство уверено в том, что стабилизации ситуации можно достичь путем переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.