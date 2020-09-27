Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Калининградской области

Источник материала: Tut.by

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Калининградской области увеличилось до 14 человек, семь человек погибли. Об этом ТАСС сообщил замначальника ГУ МЧС по Калининградской области Алексей Жуков.



Фото: Пресс-служба МЧС России

«В результате ДТП пострадало 14 человек, семь погибших», — сказал он.

Ранее сообщалось о госпитализации 10 человек, из них шесть человек, по данным регионального Минздрава, находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести.

В областном следственном управлении СК РФ уточняли ТАСС, что среди погибших есть ребенок и водители обоих транспортных средств.

По предварительным данным ведомства, столкнувшийся с автобусом грузовик перевозил песок. В следственном управлении также сообщили, что по факту аварии проводится доследственная проверка.

«На место происшествия выехала следственная группа следователей и следователей-криминалистов регионального управления Следственного комитета. Производится детальный осмотр места происшествия, иные проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили ведомстве.

О проверке прокуратуры

Прокуратура Калининградской области также начала проверку в связи с инцидентом, об этом сообщили в областном надзорном ведомстве.

«Прокуратурой организована проверка по факту ДТП, произошедшего 27 сентября на дороге по маршруту следования рейсового автобуса Калининград — Янтарный на перекрестке у населенных пунктов Круглово и Переславское. На место происшествия выехал заместитель прокурора Калининградской области, которым скоординированы действия служб оперативного реагирования и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.