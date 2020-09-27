Белорусы «отметили» тайную инаугурацию Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Станислав Шаршуков/TUT.BY

В воскресенье, 27 сентября, тысячи белорусов вышли на очередной марш, который совпал с 50-м днем активного протестного движения в стране. Марши прошли и в других городах страны.

В Минске силовики стянули к предполагаемому месту сбора протестующих в районе улицы Немиги и проспекта Победителей значительные силы и приложили много усилий, чтобы не дать собраться колоне. Для этого были проведены многочисленные превентивные задержания в самом районе сбора, а также на его подходах: прохожих заставляли показывать телефоны и обыскивали их личные вещи. По улицам постоянно барражировали микроавтобусы с неизвестными в масках, которые периодические выходили из них для прочесывания местности.

Но стекаясь к стеле по- одиночке, небольшими группами и приличными колонами (например, со стороны бульвара Шевченко), гражданам Беларуси удалось собраться в колону и перекрыть проспект Победителей уже в начале 15.00.

К 16.00 собрались, несмотря на доджь и ветер, около 30 тыс. человек. Колонна выдвинулась по проспекту Машерова в сторону площади Победы.

По мере движения число участников акции, по оценкам СМИ, выросло до 50 тыс. человек. И они изменили тактику - двинулись по улице Богдановича.