В Новополоцке задержали преподавателя ПГУ. Ему дали штраф и будут судить снова

Андрей Вериго (крайний слева в среднем ряду). Фото: Аэлита Червонная





— Андрей Вериго задержан в рамках административного процесса за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП). До решения суда он находится в центре изоляции правонарушителей, — сообщили gorod214.by в УВД облисполкома.





Друзья Вериго рассказали, что в пятницу, 25 сентября, в Новополоцком ГОВД его оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей). И сразу же снова задержали — по еще одному административному правонарушению.





Ожидается, что очередной суд пройдет в понедельник, 28 сентября.





Андрей Вериго — известный специалист в сфере урбанистики, архитектуры и дизайна в регионе. Окончил два университета — ПГУ и БНТУ по специальности «архитектура».





Вериго — член рабочих групп Полоцкого райисполкома по разработке: плана устойчивого энергетического развития региона; плана устойчивой городской мобильности. Является одним из организаторов республиканского студенческого форума «АрхПроСвет» и многих других мероприятий. Волонтер городской организации «Белорусское общество инвалидов».