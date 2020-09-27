Десятки тысяч участников марша двинулись от стелы "Минск — город-герой" по проспекту Машерова в сторону улицы Даумана.









Перед этим более получаса они стояли на перекрестке проспектов Победителей и Машерова, ожидая других протестующих, которые стекались к стеле "Минск — город-герой" с разных мест города. Милиция периодически предупреждала собравшихся о незаконности акции. Через громкоговоритель зачитывались выдержки из закона о массовых мероприятиях, людей просили не провоцировать столкновения с органами правопорядка. В перерывах из динамиков громко звучали провластные патриотические песни, заглушающие лозунги демонстрантов.

К 16.10 голова колонны демонстрантов дошла до пересечения проспекта Машерова с улицей Богдановича. Дорогу в направлении проспекта Независимости им перекрыли машины ГАИ. Группа молодых людей оторвалась от колонны и резко побежала в направлении гаишников, те быстро уехали.

Демонстранты повернули на улицу Богдановича в сторону площади Бангалор. Они скандируют "Жыве Беларусь!" и "Света — наш президент!". Сегодняшний марш, напомним, проходит под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента".

Хвост колонны находится в районе моста через Свислочь на проспекте Машерова.