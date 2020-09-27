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Фотофакт. Массовые жесткие задержания участников акции протеста в Гродно
Источник материала: Навiны
Участники воскресной акции протеста в Гродно собрались около молодежного центра «Галактика».
Несколько сотен человек периодически скандировали «Верым, можам, пераможам», «Это наш город».
Вскоре приехало несколько автозаков, и силовики в черной и оливковой форме провели массовые задержания. При задержаниях силовики использовали слезоточивый газ
Фото Сергея Людкевича
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Участники воскресной акции протеста в Гродно собрались около молодежного центра «Галактика». Несколько сотен человек периодически скандировали «Верым, можам,...
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