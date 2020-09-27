|
А на «Дожинках» все как на «Базаре». В Витебске отгремел областной праздник урожая
Источник материала: Onliner
Каждый район мечтает дожить до областных «Дожинок», которые дарят небольшим городам большие перемены. В Витебской области пошли другим путем. Главный сельский праздник провели в этом году в столице «Славянского базара» на сцене знаменитого летнего амфитеатра. Как говорится, найдите 10 отличий. Чтобы проще было искать, публикуем большой фотоотчет с места событий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый район мечтает дожить до областных «Дожинок», которые дарят небольшим городам большие перемены. В Витебской области пошли другим путем. Главный сельский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)