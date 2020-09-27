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А на «Дожинках» все как на «Базаре». В Витебске отгремел областной праздник урожая

27.09.2020 16:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Каждый район мечтает дожить до областных «Дожинок», которые дарят небольшим городам большие перемены. В Витебской области пошли другим путем. Главный сельский праздник провели в этом году в столице «Славянского базара» на сцене знаменитого летнего амфитеатра. Как говорится, найдите 10 отличий. Чтобы проще было искать, публикуем большой фотоотчет с места событий.

А на «Дожинках» все как на «Базаре». В Витебске отгремел областной праздник урожая






А на «Дожинках» все как на «Базаре». В Витебске отгремел областной праздник урожая




А на «Дожинках» все как на «Базаре». В Витебске отгремел областной праздник урожая




 
 
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Каждый район мечтает дожить до областных «Дожинок», которые дарят небольшим городам большие перемены. В Витебской области пошли другим путем. Главный сельский...
 
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