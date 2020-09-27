В 17.16 открылись станции "Немига" и "Фрунзенская". Таким образом, остаются закрытыми станции первой линии "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", а также станция второй линии "Купаловская".

Учитывая маршрут движения колонны, скорее всего, метрополитен объявит о закрытии станций "Московская" и "Восток".