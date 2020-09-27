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Закрыта станция метро "Парк Челюскинцев", открылись "Немига" и "Фрунзенская"

27.09.2020 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Столичный метрополитен сообщил о закрытии с 17.15 станции "Парк Челюскинцев", возле которой проходит колонна участников марша протеста.

Закрыта станция метро "Парк Челюскинцев", открылись "Немига" и "Фрунзенская"

В 17.16 открылись станции "Немига" и "Фрунзенская". Таким образом, остаются закрытыми станции первой линии "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", а также станция второй линии "Купаловская".

Учитывая маршрут движения колонны, скорее всего, метрополитен объявит о закрытии станций "Московская" и "Восток".

 
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Столичный метрополитен сообщил о закрытии с 17.15 станции "Парк Челюскинцев", возле которой проходит колонна участников марша протеста.
 
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