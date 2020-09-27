Участники марша вышли на проспект Независимости и движутся в сторону парка Челюскинцев

Демонстранты подошли к проспекту Независимости по улице Сурганова. Хвост колонны тем временем только что миновал площадь Бангалор.



Фото: tut.by.

В 17 часов закрыта еще одна станция метро – "Академия наук", сообщает телеграм-канал метрополитена.

Таким образом, сейчас не работает уже восемь станций подземки – в 13.15 закрыты "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук", "Немига" и "Фрунзенская".

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

Дойдя до проспекта Независимости, демонстранты свернули в сторону парка Челюскинцев. Хвост колонны только что прошел площадь Бангалор. Сразу же после этого ГАИ перекрыла проезд по улице Орловской в сторону проспекта Независимости.

Очевидцы сообщают, что в район площади Победы стянута военная и милицейская техника, много силовиков в шлемах и со щитами.