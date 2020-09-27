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Правозащитники обнародовали первые списки задержанных участников марша 27 сентября
Источник материала: Навiны
Предварительные списки задержанных в ходе сегодняшнего марша публикует правозащитный сайт
В списке на этот час не менее 40 фамилий.
За час до начала традиционного воскресного марша, который сегодня проходит под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента", в Минске были перекрыты проспект Победителей (от стелы "Минск — город-герой" в сторону Дворца Независимости), проспект Пушкина (от улицы Ольшевского в сторону проспекта Победителей), а также въезд на улицу Орловскую со стороны площади Бангалор.
Также в Минске еще до начала акции были закрыты семь станций метро "Площадь Ленина", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и отключен мобильный интернет.
В ходе аналогичной протестной акции, 20 сентября, в Беларуси, по данным МВД, было задержано 442 человека (из них в Минске — 266).
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Предварительные списки задержанных в ходе сегодняшнего марша публикует правозащитный сайт spring96.org.
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