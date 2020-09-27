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Главные улицы Минска перекрыты для движения транспорта
27.09.2020 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Несколько улиц в центре Минска перекрыты для движения транспорта, сообщает в воскресенье сервис "Яндекс. Пробки".
Закрыты для автомобилей проспект Машерова, проспект Независимости на участке от Площади Победы до ул. Московская, проспект Победителей – от пересечения с ул. Орловская до ул. Ленина. Нельзя проехать по ул. Кирова, Я. Купалы, Тростенецкая, Ленина, М. Богдановича, Орловская, Мельникайте, Заславская, Домашевская, Свердлова на участке от проспекта Независимости до ул. Ульяновская. Одна полоса перекрыта на ул. Саперов, Игнатенко, Ульяновская, Тимирязева, на проспекте Пушкина на участке от ул. Ольшевского до ул. Тимирязева.
© Photo : Яндекс.Пробки
Перекрытие движения в центре Минска 27 сентября
По данным сервиса "Яндекс. Пробки", ограничения для движения транспорта будут действовать до 23:59 часов 27 сентября.
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До конца дня закрыты проспекты Победителей, Независимости, Машерова, улицы Ленина, Орловская, М. Богдановича и другие.
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