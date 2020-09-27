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Видеофакт: добровольцы собираются в Ереване, чтобы отправиться на передовую
27.09.2020 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первая рота добровольцев, изъявивших желание отправиться на передовую в Нагорный Карабах, собралась у памятника Араму Манукяну (армянский военный и государственный деятель), передает
Добровольцы – представители партии АРФД. Из них формируют одну роту. Вторая рота, как сообщил экс-представитель Бюро АРФРД Грант Маргарян, уже находится в пути.
Минобороны Армении
Что произошло?
Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских.
По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.
Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе.
Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Конфликт в Карабахе начался вsp феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Сотни мужчин в военной форме собрались в центре Еревана, чтобы попросить отправить их в зону конфликта. Смотрите на видео, что происходит в столице Армении.
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