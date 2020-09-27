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Военное положение вводят в ряде городов и районов Азербайджана
27.09.2020 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен - Sputnik. Военное положение вводят в ряде городов и районов Азербайджана, соответствующее постановление принял парламент страны.
Минобороны Армении
Как сообщает бакинское агентство АРА, решение было принято на экстренном заседании Милли меджлиса – парламента Азербайджана. Военное положение будет действовать в Баку, Гейгеле, Гяндже и Евлахе. Решение парламента должен в течение 48 часов утвердить президент страны.
Военное положение решено ввести на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В Армении ране уже было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.
Напомним, в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских.
По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.
Глава МИД РФ Сергей Лавров уже провел переговоры по данному вопросу с главами МИД
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Решение парламента должен в течение 48 часов утвердить президент страны.
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