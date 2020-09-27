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Минское «Динамо» в буллитной перестрелке обыграло «Трактор». Это пятая подряд победа «зубров»

27.09.2020 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» в Челябинске обыграло по буллитам «Трактор», добыв пятую подряд победу.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Трактор» — «Динамо-Минск» — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

«Трактор»: Вилл (Федотов); Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Гика; Исаев — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Оберг; Карпухин — Телегин, Авцин — Основин — Косов; Огурцов — Кирпичников, Шаров — Михеев — Лазарев.

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Клинкхаммер — Спунер — Козун; Альмквист — Знахаренко, Принс — Шарангович — Дроздов; Шинкевич — Еременко, Горбунов — Паре — Демков; Сушко — Дерябин, Алистров — Протас — Воронин.

Шайбы: 0:1 — Демков (Паре, 10.45). 0:2 — Клинкхаммер (Спунер, 15.26). 1:2 — Косов (32.09). 2:2 — Бэйлен (Гика, 40.57 — бол.). 2:3 — Демков (победный буллит).

Будет дополнено.

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Теги: Минск
 
 
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