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Минское «Динамо» в буллитной перестрелке обыграло «Трактор». Это пятая подряд победа «зубров»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» в Челябинске обыграло по буллитам «Трактор», добыв пятую подряд победу.
«Трактор» — «Динамо-Минск» — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)
«Трактор»: Вилл (Федотов); Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Гика; Исаев — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Оберг; Карпухин — Телегин, Авцин — Основин — Косов; Огурцов — Кирпичников, Шаров — Михеев — Лазарев.
«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Клинкхаммер — Спунер — Козун; Альмквист — Знахаренко, Принс — Шарангович — Дроздов; Шинкевич — Еременко, Горбунов — Паре — Демков; Сушко — Дерябин, Алистров — Протас — Воронин.
Шайбы: 0:1 — Демков (Паре, 10.45). 0:2 — Клинкхаммер (Спунер, 15.26). 1:2 — Косов (32.09). 2:2 — Бэйлен (Гика, 40.57 — бол.). 2:3 — Демков (победный буллит).
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«Динамо-Минск» продолжает побеждать в КХЛ.
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