Работающие в России белорусы установили антирекорд по переводу денег домой

Источник материала: Ежедневник

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Объем безналичных перечислений уехавших на заработки в Россию белорусов упал до минимального значения за последние 14 лет.

Меньшая сумма в истории наблюдений Центробанка России, который опубликовал эти данные , зафиксирована только во втором квартале 2006 года.

Согласно статистике главного денежно-кредитного учреждения России, во втором квартале 2020 года в рамках так называемых трансграничных безналичных перечислений физические лица-нерезиденты России отправили в Беларусь 8,59 млн долларов, пишет "Завтра твоей страны".

По сравнению с первым кварталом текущего года, сумма общего квартального перевода уменьшилась почти на 2,3 млн долларов (в январе-марте было перечислено 10,884 млн долларов), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – почти в два раза (17,121 млн долларов). Более того, это самый низкий показатель, начиная с 2007 года. Меньше он был только в 2006 году (6,5 млн долларов), с которого, собственно, Центробанк России публикует информацию о трансграничных перечислениях нерезидентов.

Объемы безналичных перечислений нерезидентов России в Беларусь в 2006-2020 гг.

Период Объем перечислений,

в млн долларов 2 квартал 2020 8,590 2 квартал 2019 17,121 2 квартал 2018 22,413 2 квартал 2017 32,423 2 квартал 2016 31,2362 2 квартал 2015 21,7329 2 квартал 2014 22,0 2 квартал 2013 23,0 2 квартал 2012 21,0 2 квартал 2011 12,4 2 квартал 2010 18,1 2 квартал 2009 13,9 2 квартал 2008 14,2 2 квартал 2007 10,2 2 квартал 2006 6,5

По данным Центробанка РФ

Объемы перечислений российскими нерезидентами в целом уменьшились во втором квартале, который захватил период объявленного властями антиковидного карантина. Если в январе - марте 2020 года эта сумма составляла 1 553,208 млн долларов, то в апреле-июне текущего года уже 1 386,908 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года (2 216,062 млн долларов), переводы гастарбайтеров и экспатов сократились на более чем 800 млн долларов.

Например, в Таджикистан, который является вторым по значению их получателем, пришло меньше на 50 млн долларов (вся сумма во втором квартале – 154, 903 млн долларов). В Швейцарию перечисления уменьшились почти в 2 раза (до 38,676 млн долларов). С другой стороны переводы в Узбекистан, который традиционно лидирует по объему полученных из России средств, выросли почти на 90 млн долларов и составили 511, 341 млн долларов.