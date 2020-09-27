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Работающие в России белорусы установили антирекорд по переводу денег домой

27.09.2020 17:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

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Объем безналичных перечислений уехавших на заработки в Россию белорусов упал до минимального значения за последние 14 лет.

Меньшая сумма в истории наблюдений Центробанка России, который опубликовал эти данные,  зафиксирована только во втором квартале 2006 года.

Согласно статистике главного денежно-кредитного учреждения  России,  во втором квартале 2020 года в рамках так называемых трансграничных безналичных перечислений физические лица-нерезиденты России  отправили в Беларусь 8,59 млн долларов, пишет "Завтра твоей страны".

По сравнению с первым кварталом текущего года, сумма общего квартального перевода уменьшилась почти на 2,3 млн долларов (в январе-марте было перечислено 10,884 млн долларов), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – почти в два раза (17,121 млн долларов). Более того, это самый низкий показатель, начиная с 2007 года. Меньше он был только в 2006 году (6,5 млн долларов), с которого, собственно, Центробанк России публикует информацию о трансграничных перечислениях нерезидентов.

Объемы безналичных перечислений нерезидентов России в Беларусь в 2006-2020 гг.

Период

Объем перечислений,
в млн долларов

2 квартал 2020

8,590

2 квартал 2019

17,121

2 квартал 2018

22,413

2 квартал 2017

32,423

2 квартал 2016

31,2362

2 квартал 2015

21,7329

2 квартал 2014

22,0

2 квартал 2013

23,0

2 квартал 2012

21,0

2 квартал 2011

12,4

2 квартал 2010

18,1

2 квартал 2009

13,9

2 квартал 2008

14,2

2 квартал 2007

10,2

2 квартал 2006

6,5

 По данным Центробанка РФ

Объемы перечислений российскими нерезидентами в целом уменьшились во втором квартале,  который захватил  период  объявленного  властями антиковидного карантина.  Если в январе - марте 2020 года эта сумма составляла 1 553,208 млн долларов, то в апреле-июне текущего года уже 1 386,908 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года (2 216,062 млн долларов), переводы гастарбайтеров и экспатов сократились на более чем 800 млн долларов. 

Например, в Таджикистан, который является вторым по значению их получателем, пришло меньше на 50 млн долларов (вся сумма во втором квартале – 154, 903 млн долларов). В Швейцарию перечисления уменьшились почти в 2 раза (до 38,676 млн долларов). С другой стороны переводы в Узбекистан, который традиционно  лидирует по объему полученных из России средств, выросли  почти на 90 млн долларов и составили 511, 341 млн долларов. 

 
 
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Объем безналичных перечислений уехавших на заработки в Россию белорусов упал до минимального значения за последние 14 лет.
 
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