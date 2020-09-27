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В Азербайджане ввели военное положение

27.09.2020 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Азербайджане будет введено военное положение, в части городов и регионов объявят комендантский час.

К такому решение пришло Национальное собрание Азербайджана во время экстренного заседания, сообщает агентство APA со ссылкой на депутата Хикмата Бабаоглу.

Решение одобрил президент страны Ильхам Алиев, передает РБК.

Депутат указал, что решение о введении комендантского часа передано в МВД Азербайджана и попросил жителей регионов, где он будет действовать, соблюдать ограничения.

Минобороны Азербайджана заявляло, что армия страны достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация не требуется. По сообщению военного ведомства, многие жители страны обратились в военные комиссии с просьбой участвовать в боевых действиях добровольцами.

Власти Армении призвали из запаса всех офицеров, прапорщиков и рядовых до 55 лет. Премьер-министр государства Никол Пашинян призвал весь персонал, относящийся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии. Пашинян пояснил, что мобилизация необходима, так как Азербайджан может атаковать армянскую границу.

 
 
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В Азербайджане будет введено военное положение, в части городов и регионов объявят комендантский час.
 
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