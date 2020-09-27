|
В Минске участники "Народной инаугурации" движутся в сторону Уручья
Источник материала: Навiны
Участники марша продолжают шествие по проспекту Независимости в противоположную от центра города сторону.
Голова колоны к настоящему времени дошла до пересечения проспекта с улицей Волгоградской. Хвост находится на пересечении проспекта и улицы Сурганова, сообщают корреспонденты
Демонстранты идут по проезжей части, но ГАИ не перекрывала движение транспорта, поэтому периодически возникают пробки — машины сворачивают с проспекта на боковые улицы либо разворачиваются и едут в обратную сторону.
Участники акции скандируют "Уходи!", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!", "Далучайся!", "Света — наш президент!".
Сегодняшний марш сторонников перемен проходит под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники марша продолжают шествие по проспекту Независимости в противоположную от центра города сторону.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)