Участники марша продолжают шествие по проспекту Независимости в противоположную от центра города сторону.

Голова колоны к настоящему времени дошла до пересечения проспекта с улицей Волгоградской. Хвост находится на пересечении проспекта и улицы Сурганова, сообщают корреспонденты БелаПАН .

Демонстранты идут по проезжей части, но ГАИ не перекрывала движение транспорта, поэтому периодически возникают пробки — машины сворачивают с проспекта на боковые улицы либо разворачиваются и едут в обратную сторону.

Участники акции скандируют "Уходи!", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!", "Далучайся!", "Света — наш президент!".

Сегодняшний марш сторонников перемен проходит под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента".