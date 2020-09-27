Авторы лучших экологических проектов получили премии в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первая «зеленая» премия вручена в Беларуси. Лучшие экологические стартапы выбирали в Минске. В финал конкурса вышли семь самых перспективных проектов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Горох, редис, дайкон, руккола… Три месяца назад Екатерина с братом и друзьями открыла первую в Беларуси сити-ферму. Выращивать решили микрозелень – проростки овощных и пряных культур. Количество витаминов в них в десять раз больше, чем во взрослом растении.

«Мы хотим больше помещение. хотим внедрить технологичный полив. Наверное, это аэропоника будет. Можем начать выращивать мини-овощи, взрослые овощи, салаты и продолжать работать с микрозеленью», – рассказала Екатерина Миронова.

Проект городской фермы вышел в финал республиканского конкурса экологических стартапов. Среди самых актуальных бизнес-идей и другая – производство уличной мебели из переработанного пластика. Эти игрушечные скамейки – первые образцы, напечатанные на 3D-принтере. На запуск производства понадобится около 15 тысяч долларов.

«За счет сравнительно низкой себестоимости этот проект легко масштабируем на другие города. Это позволит локализовать переработку пластиковых отходов даже в небольших городах», – считает финалист конкурса Андрей Майоров.

Наталья Гром – учитель химии из небольшого поселка. В школе смогла организовать бизнес-компанию. Вместе с учениками из тростника делает бумагу, пакеты и открытки из нее продают на школьных ярмарках. Вырученные средства отдают на благотворительность.

«Цель, которой добиваемся мы с командой гимназии, – это открытие такого небольшого производства в нашем поселке. Так как тростника в Беларуси много, можно использовать это как отдельную линию по производству эко-пакетов», – объяснила Наталья Гром.

В финал вышли семь проектов. Участникам пришлось защищать их перед жюри. Учитывали экологическую значимость, международный потенциал и перспективы монетизации: проект должен приносить доходы. Но и государство готово поддержать.

«Обязательно будем поддерживать. Вовлекая, тем самым, наших молодых специалистов, умы наши в вопросы зеленой экономики, циркулярной экономики и в целом экологической безопасности нашей страны», – пообещал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык.

В качестве призов – менторская и финансовая поддержка. Создатели городской фермы заняли второе место и получили около 10 тысяч долларов. А победила бизнес-компания по производству бумаги из тростника. Приз – почти 12 тысяч долларов на развитие проекта.

Поощрительные призы получили все финалисты. Кроме дипломов – еще приблизительно полторы тысячи долларов.