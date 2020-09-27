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В Бресте в акции сторонников перемен участвовали около 800 человек, более десятка задержаны
Источник материала: Навiны
В Бресте 27 сентября на акцию сторонников перемен вышло около 800 человек.
Около 15 часов граждане начали собираться у кинотеатра "Беларусь" на улице Советской. Они развернули бело-красно-белые флаги, скандировали "Это наш город!", "Крыса! Ты уволен!". Примерно в 15.50 появились силовики и начали задержания, однако после этого люди не разошлись.
В 17 часов они колонной пошли по Советской и вышли на улицу Дзержинского, скандируя "Брест, выходи!", "Жыве Беларусь!", "Мы идем бесплатно!". После задержаний на этой улице большая часть участников акции разошлась. Остальные вернулись к кинотеатру "Беларусь" и в 18 часов начали расходиться.
Правозащитник Роман Кисляк сообщил БелаПАН, что, по его сведениям, задержано более 10 человек.
Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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В Бресте 27 сентября на акцию сторонников перемен вышло около 800 человек.
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