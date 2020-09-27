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В Бресте в акции сторонников перемен участвовали около 800 человек, более десятка задержаны

27.09.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте 27 сентября на акцию сторонников перемен вышло около 800 человек.

В Бресте в акции сторонников перемен участвовали около 800 человек, более десятка задержаны
Фото: tut.by.

Около 15 часов граждане начали собираться у кинотеатра "Беларусь" на улице Советской. Они развернули бело-красно-белые флаги, скандировали "Это наш город!", "Крыса! Ты уволен!". Примерно в 15.50 появились силовики и начали задержания, однако после этого люди не разошлись.

В 17 часов они колонной пошли по Советской и вышли на улицу Дзержинского, скандируя "Брест, выходи!", "Жыве Беларусь!", "Мы идем бесплатно!". После задержаний на этой улице большая часть участников акции разошлась. Остальные вернулись к кинотеатру "Беларусь" и в 18 часов начали расходиться.

Правозащитник Роман Кисляк сообщил БелаПАН, что, по его сведениям, задержано более 10 человек.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси  

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте 27 сентября на акцию сторонников перемен вышло около 800 человек.
 
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