В Бресте в акции сторонников перемен участвовали около 800 человек, более десятка задержаны

В Бресте 27 сентября на акцию сторонников перемен вышло около 800 человек.



Фото: tut.by.

Около 15 часов граждане начали собираться у кинотеатра "Беларусь" на улице Советской. Они развернули бело-красно-белые флаги, скандировали "Это наш город!", "Крыса! Ты уволен!". Примерно в 15.50 появились силовики и начали задержания, однако после этого люди не разошлись.

В 17 часов они колонной пошли по Советской и вышли на улицу Дзержинского, скандируя "Брест, выходи!", "Жыве Беларусь!", "Мы идем бесплатно!". После задержаний на этой улице большая часть участников акции разошлась. Остальные вернулись к кинотеатру "Беларусь" и в 18 часов начали расходиться.

Правозащитник Роман Кисляк сообщил БелаПАН, что, по его сведениям, задержано более 10 человек.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси