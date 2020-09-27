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В столице колонна демонстрантов достигла Восточного кладбища
Источник материала: Навiны
В Минске участники марша протеста продолжают идти по проспекту Независимости в сторону густонаселенного микрорайона Уручье.
Около 18.10 голова колонны достигла станции метро "Восток", которая была закрыта для входа и выхода пассажиров, а затем Восточного кладбища. Марш продолжается около четырех часов, количество его участников уменьшилось.
Ожидается, что метрополитен вскоре объявит о закрытии последних станций первой линии в восточном направлении "Борисовский тракт" и "Уручье".
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В Минске участники марша протеста продолжают идти по проспекту Независимости в сторону густонаселенного микрорайона Уручье.
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