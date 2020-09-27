В столице колонна демонстрантов достигла Восточного кладбища

В Минске участники марша протеста продолжают идти по проспекту Независимости в сторону густонаселенного микрорайона Уручье.



Фото: tut.by.

Около 18.10 голова колонны достигла станции метро "Восток", которая была закрыта для входа и выхода пассажиров, а затем Восточного кладбища. Марш продолжается около четырех часов, количество его участников уменьшилось.

Ожидается, что метрополитен вскоре объявит о закрытии последних станций первой линии в восточном направлении "Борисовский тракт" и "Уручье".