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В Гомеле ОМОН разгонял демонстрантов с применением газа и стрельбы в воздух
Источник материала: Навiны
В Гомеле при разгоне демонстрантов ОМОН применял оружие и газ, задержано около 20 человек
Первоначально около 100 протестующих собралось в Пионерском сквере. Их оттуда оттеснил ОМОН. Люди пошли колонной по улице Жарковского, затем по Советской в сторону универмага "Гомель", затем вернулись к цирку, так как ОМОН и внутренние войска препятствовали шествию.
Возле цирка ОМОН применил слезоточивый газ и стрелял в воздух. Люди перебежали на другую сторону Советской и стали в сцепки возле цирка. На них напал ОМОН и внутренние войска, начались задержания. Среди задержанных врач Елена Давыдова и преподаватель ГГУ им. Ф.Скорины Наталья Суслова.
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В Гомеле при разгоне демонстрантов ОМОН применял оружие и газ, задержано около 20 человек
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