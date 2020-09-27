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В Гомеле ОМОН разгонял демонстрантов с применением газа и стрельбы в воздух

27.09.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомеле при разгоне демонстрантов ОМОН применял оружие и газ, задержано около 20 человек

В Гомеле ОМОН разгонял демонстрантов с применением газа и стрельбы в воздух

Первоначально около 100 протестующих собралось в Пионерском сквере. Их оттуда оттеснил ОМОН. Люди пошли колонной по улице Жарковского, затем по Советской в сторону универмага "Гомель", затем вернулись к цирку, так как ОМОН и внутренние войска препятствовали шествию.

В Гомеле ОМОН разгонял демонстрантов с применением газа и стрельбы в воздух

В Гомеле ОМОН разгонял демонстрантов с применением газа и стрельбы в воздух

В Гомеле ОМОН разгонял демонстрантов с применением газа и стрельбы в воздух

В Гомеле ОМОН разгонял демонстрантов с применением газа и стрельбы в воздух

В Гомеле ОМОН разгонял демонстрантов с применением газа и стрельбы в воздух

Возле цирка ОМОН применил слезоточивый газ и стрелял в воздух. Люди перебежали на другую сторону Советской и стали в сцепки возле цирка. На них напал ОМОН и внутренние войска, начались задержания. Среди задержанных врач Елена Давыдова и преподаватель ГГУ им. Ф.Скорины Наталья Суслова.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле при разгоне демонстрантов ОМОН применял оружие и газ, задержано около 20 человек
 
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