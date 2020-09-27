В Гомеле ОМОН разгонял демонстрантов с применением газа и стрельбы в воздух

В Гомеле при разгоне демонстрантов ОМОН применял оружие и газ, задержано около 20 человек





Первоначально около 100 протестующих собралось в Пионерском сквере. Их оттуда оттеснил ОМОН. Люди пошли колонной по улице Жарковского, затем по Советской в сторону универмага "Гомель", затем вернулись к цирку, так как ОМОН и внутренние войска препятствовали шествию.



















