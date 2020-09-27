Лукашенко ответил Макрону: «Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку два года назад»

Источник материала: Onliner

В интервью изданию Le Journal du Dimanche Макрон высказал мнение: «Александру Лукашенко следует добровольно уйти со своего поста президента. В стране сейчас продолжается кризис авторитарной власти, которая неспособна понять логику демократии». Макрон также выразил восхищение белорусскими демонстрантами. Вечером пресс-служба Лукашенко распространила ответ на эти слова.

Пресс-служба Лукашенко сообщила, что он ознакомился с заявлением и ответил буквально следующее:

«Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку), хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить „желтые жилеты“. Годы идут, „жилеты“ до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением...

Помимо „желтых жилетов“, также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки — для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп.

Второе. Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться наконец внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало.

И наконец, как человек хочу отметить, что, как кажется нам здесь, в Беларуси, Эмманюэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома».