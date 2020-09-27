|
Эксперт БИСИ: белорусское общество "взрослеет"
27.09.2020 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Непростой, но полезный этап развития проходит сегодняшняя Беларусь. В условиях падения мировой экономики, в сложной эпидемиологической обстановке, при обострившихся противоречиях внутри общества белорусам предстоит выработать обновленную стратегию развития страны и перераспределить точки опоры для возведения устойчивой общественно-политической конструкции.
Совершенствование Конституции поможет яснее отразить запрос общества на изменения, адекватные времени, считает гостья программы "Горизонт событий", эксперт Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.
"Наше общество "взрослеет", появляются новые социальные запросы, повышаются социальные стандарты, с учетом внешних факторов кристаллизируются такие понятия, как суверенитет и территориальная целостность Беларуси. Наша национальная идентичность должна строиться вокруг гражданской модели, вокруг государственных символов и общего понимания истории страны", – рассуждает собеседница Sputnik.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).
Напомним, в Беларуси в этом году активно обсуждается тема новой Конституции, в том числе на самом высоком уровне – на прошедшей 14 сентября
Программу "Горизонт событий" с участием эксперта БИСИ Екатерины Речиц смотрите на Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа над новой Конституцией Беларуси поможет отразить запрос общества на изменения, адекватные времени, считает эксперт Белорусского института стратегических...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)