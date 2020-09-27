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Эксперт БИСИ: белорусское общество "взрослеет"

27.09.2020 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Непростой, но полезный этап развития проходит сегодняшняя Беларусь. В условиях падения мировой экономики, в сложной эпидемиологической обстановке, при обострившихся противоречиях внутри общества белорусам предстоит выработать обновленную стратегию развития страны и перераспределить точки опоры для возведения устойчивой общественно-политической конструкции. 

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Совершенствование Конституции поможет яснее отразить запрос общества на изменения, адекватные времени, считает гостья программы "Горизонт событий", эксперт Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.

"Наше общество "взрослеет", появляются новые социальные запросы, повышаются социальные стандарты, с учетом внешних факторов кристаллизируются такие понятия, как суверенитет и территориальная целостность Беларуси. Наша национальная идентичность должна строиться вокруг гражданской модели, вокруг государственных символов и общего понимания истории страны", – рассуждает собеседница Sputnik.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).

Напомним, в Беларуси в этом году активно обсуждается тема новой Конституции, в том числе на самом высоком уровне – на прошедшей 14 сентября встрече Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Программу "Горизонт событий" с участием эксперта БИСИ Екатерины Речиц смотрите на Sputnik Беларусь.

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Работа над новой Конституцией Беларуси поможет отразить запрос общества на изменения, адекватные времени, считает эксперт Белорусского института стратегических...
 
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