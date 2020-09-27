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Минское «Динамо» наконец победило, переиграв дома «Витебск»
Источник материала: Tut.by
27 сентября еще двумя играми продолжился 25-й тур
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В Жодино в упорном матче
Украшением субботы
27 сентября состоятся две игры:
«Динамо-Минск» — ФК «Витебск» — 1:0
Минск. 27 сентября. Стадион «Динамо».
Судьи: С. Стецурин, А. Герасимук, С. Косовец.
«Динамо-Минск»: Плотников — Швецов, Шитов (Риос, 64), Динга, Шикавка, Хващинский (Бахар, 64), Климович, Давыскиба (Козлов, 60), Олехнович (к), Сухоцкий, Бацула.
ФК «Витебск»: Гущенко — Скитов (к), Вандерсон (Васильев, 87), Жулио Сезар (Назаренко, 77), Каленчук, Теверов (Федосов, 78), Матвеенко, Клопоцкий, Чалов, Волков, Гуренко.
Гол: 1:0 — Шикавка (74, с пенальти).
Предупреждения: Шитов (15), Жулио Сезар (15), Матвеенко (48), Козлов (60).
Команда Леонида Кучука смогла преодолеть черную серию, победив в 25 туре «Витебск», забив единственный гол с пенальти, который реализовал Евгений Шикавка.
«Рух» — ФК «Слуцк» — 2:0
Матч начался.
В понедельник, 28 сентября, тур завершится матчем в Минске:
ФК «Минск» — ФК «Смолевичи», 16.00.
Трансферные новости
Сергей Черник влился в ряды «Городеи». Контракт рассчитан до конца этого сезона.
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25 тур продолжается двумя матчами в воскресенье.
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