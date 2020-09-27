ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» наконец победило, переиграв дома «Витебск»

27.09.2020 19:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

27 сентября еще двумя играми продолжился 25-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Минске столичное «Динамо» наконец победило, прервав свою серию без побед. С минимальным счетом был обыгран «Витебск». Матч проходил без зрителей.

Брест хлопнул Борисов, «Неман» поднимается на второе место, «Ислочь» обходит «Торпедо-БелАЗ»">Вчера в Молодечно «Энергетик-БГУ» сыграл вничью с «Ислочью». У «волков» прервалась шестиматчевая серия побед, а форвард Момо Янсане сыграл в последний раз за клуб.

В Жодино в упорном матче «Торпедо-БелАЗ» проиграл «Неману». Концовка игры выдалась жаркой и чуть не завершилась потасовкой на поле. Гродненский клуб временно поднимается на второе место. «Автозаводцы» опускаются на пятое место.

Украшением субботы стала игра в Борисове, где БАТЭ с уже новым главным тренером принимал брестское «Динамо». Матч получился невероятным по накалу и закончился дублем Сергея Кривца в ворота БАТЭ на последних минутах матча, который стал победным для Бреста.

Скандал в матче БАТЭ против брестского «Динамо». Был ли третий гол в ворота борисовчан?

27 сентября состоятся две игры:

«Динамо-Минск» — ФК «Витебск» — 1:0

Минск. 27 сентября. Стадион «Динамо».

Судьи: С. Стецурин, А. Герасимук, С. Косовец.

«Динамо-Минск»: Плотников — Швецов, Шитов (Риос, 64), Динга, Шикавка, Хващинский (Бахар, 64), Климович, Давыскиба (Козлов, 60), Олехнович (к), Сухоцкий, Бацула.

ФК «Витебск»: Гущенко — Скитов (к), Вандерсон (Васильев, 87), Жулио Сезар (Назаренко, 77), Каленчук, Теверов (Федосов, 78), Матвеенко, Клопоцкий, Чалов, Волков, Гуренко.

Гол: 1:0 — Шикавка (74, с пенальти).

Предупреждения: Шитов (15), Жулио Сезар (15), Матвеенко (48), Козлов (60).

Команда Леонида Кучука смогла преодолеть черную серию, победив в 25 туре «Витебск», забив единственный гол с пенальти, который реализовал Евгений Шикавка.

«Рух» — ФК «Слуцк» — 2:0

Матч начался.

В понедельник, 28 сентября, тур завершится матчем в Минске:

ФК «Минск» — ФК «Смолевичи», 16.00.

Трансферные новости

Сергей Черник влился в ряды «Городеи». Контракт рассчитан до конца этого сезона.

«Шахтер» арендует Диего Сантоса у «Витебска» с правом выкупа.

«Ислочь» подписала контракт с полузащитником из Кении. Мохамед Катана Ньяне является воспитанником престижной Aspire Academy, в которой был капитаном и получал футбольное образование на протяжении пяти лет.

Также в команду перешел бразильский форвард Нивалдо Родригес Феррейра.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
БАТЭ 25 49
«Неман» 25 47
«Шахтер» 24 46
«Ислочь» 24 42
«Торпедо-БелАЗ» 25 41
«Динамо» (Брест) 23 38
«Рух» 24 36
«Динамо» (Минск) 24 36
«Энергетик-БГУ» 24 35
«Витебск» 25 31
ФК «Минск» 23 28
«Славия» 23 28
ФК «Слуцк» 22 21
ФК «Городея» 24 21
«Белшина» 24 20
ФК «Смолевичи» 23 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

Партнер проекта:


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 тур продолжается двумя матчами в воскресенье.
 
Новости дня
Новости разные
 
В столице колонна демонстрантов достигла Восточного кладбища
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика