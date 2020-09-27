Опубликован ответ Лукашенко президенту Франции, который попросил его уйти в отставку: там куча ошибок

Источник материала: KYKY

В интервью газете Le Journal du Dimanche французский президент Эмманюэль Макрон выразил восхищение беларускими протестующими и заявил : «Очевидно, что Лукашенко должен уйти». Пресс-службу так называемого президента Беларуси настолько задело высказывание Макрона, что она решила опубликовать ответ от имени Лукашенко.

Примечание. Лукашенковские копирайтеры, по всей видимости, настолько спешили сдать текст, что не заметили в нем допущенных пунктуационных ошибок. Но мы жестом доброй воли все исправили и выделили проблемные места красным.

«Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении – призыве уйти в отставку), хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад – когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением...

Помимо «желтых жилетов», также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки – для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп.

Второе. Как опытный политик – незрелому – хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам [здесь ошибочно поставили запятую] и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало.

И, наконец, как человек хочу отметить, что, как кажется нам здесь, в Беларуси, Эмануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат – дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные – у себя дома».

Не благодарите!