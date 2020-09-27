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Картонный «кирпич». Силовики начали обозначать «колючку» на дороге, чтобы она стала заметней

27.09.2020 20:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две недели назад в Минске на улице Тимирязева женщину замотало в колючую проволоку после того, как ее на полном ходу порвали мотоциклы ГАИ. После инцидента внутренние войска МВД Беларуси обсуждали вопрос, что «колючку» надо обозначить — чтобы ее лучше было видно. Сегодня AUTO.TUT.BY увидел, что заграждение уже обозначено — картонными дорожными знаками.


Так силовики обезопасили «колючку» — повесили на нее небольшие картонные дорожные знаки

Cкрученная спиралью колючая проволока, она же — инженерное заграждение «Егоза», появилась на столичных улицах в дни протестов после выборов президента. «Колючка» серого цвета, поэтому сливается с цветом асфальта. Это не особенно волнует обычных водителей, так как до «Егозы» они обычно не доезжают — о перекрытии проезжей части их заранее предупреждают дорожные знаки и инспекторы ГАИ, которые направляют транспорт в объезд. Но вот для силовиков, которые могут двигаться в закрытой зоне, это недавно обернулось неприятностью, а для гражданских людей — опасностью.

Напомним, 13 сентября улицы возле ТЦ «Замок» для пешеходов и транспорта дорогу загородили «Егозой». Возле «колючки» были пешеходы — уточняли у силовиков, как им попасть домой. В это время туда ехали два байка ГАИ, их водители увидели заграждение, но уже не имели возможности остановиться и въехали в проволоку. От натяжения «Егоза» растянулась, а потом, когда мотоциклы от нее освободились, покатилась в сторону пешеходов. При этом «колючка» накатилась на женщину, которая находилась на улице. У женщины была повреждена кожа, медикам пришлось накладывать швы.


Женщину замотало в колючую проволоку на улице Тимирязева

После инцидента во внутренних войсках МВД Беларуси сообщили, что «обсуждается вопрос, чтобы в дальнейшем при использовании „Егозы“ применялись меры по ее визуальному обозначению».

Сегодня AUTO.TUT.BY увидел, что возле ТЦ «Замок» заграждение из колючей проволоки силовики применили снова, им перекрытии проезжую часть и тротуар проспекта Победителей. При этом «колючку» уже обозначили: на некотором расстоянии друг от друга на «Егозе» прикрепили картонки в виде дорожного знака «Въезд запрещен» диаметром около 20 сантиметров. Отметим, что «кирпич», который устанавливают на улицах и трассах, размером 600−700 мм. Предположительно, краска на картонках не обладает световозвращающими свойствами, поэтому неизвестно с какого расстояния преграду сможет увидеть водитель в темноте.

 
Теги: Минск
 
 
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Внутренние войска МВД Беларуси обсуждали вопрос, что «колючку» надо обозначить - чтобы ее лучше было видно.
 
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