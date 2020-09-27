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На улицах Минска и во Дворце независимости: как проходила инаугурация президента Беларуси
27.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В среду Александр Лукашенко в шестой раз подряд вступил в должность президента Беларуси. Инаугурация прошла во Дворце независимости. В список приглашенных попал и корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Адашкин.
Проезд президентского кортежа по улицам Минска – обязательная часть инаугурации. Сначала по проспекту Независимости, затем – проспект Победителей. Протяженность всего маршрута по городу 14 километров.
В это время во Дворце независимости собираются гости, около 700 человек. Это первые лица страны, бизнесмены, ученые, артисты и спортсмены.
Рота почетного караула – еще один символ церемонии инаугурации. Штандарт президента и флаг весят по 15 килограммов, и нести их приходится фактически с закрытыми тканью глазами.
Инаугурацию во Дворце независимости проводят второй раз в истории. Первая церемония состоялась пять лет назад. Этот зал торжественных церемоний – самый большой в республике. Расстояние от пола до потолка 18 метров – выше пятиэтажного дома.
Текст присяги президента – на белорусском языке. Без союзов и предлогов ровно 30 слов, прописанных в 83-й статье Конституции. Существует специальный экземпляр Основного закона для инаугурации, в кожаной обложке, с вышитым гербом. Для следующей подобной церемонии может понадобиться новая книга.
После торжественной церемонии – клятва на верность народу и главнокомандующему. Ее приносят белорусские военные.
«Защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни – клянемся!». – «Клянемся, клянемся, клянемся!».
Показательно, что первым гостем Дворца независимости после вступления Александра Лукашенко в должность стал посол Китая. Официальный Пекин выступает против вмешательства извне во внутренние дела Беларуси. День инаугурации стал для соседних стран сюрпризом, и даже в этом был найден повод для упреков.
Белорусский президент вручил послу Китая орден Почета. Это награда за значительный личный вклад в отношения между двумя странами.
«Я хочу выразить искреннюю благодарность вам, Министерству иностранных дел Республики Беларусь и другим ведомствам за поддержку мне и посольству Китая», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин.
Кстати, в августе именно председатель КНР Си Цзиньпин первым из мировых лидеров поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах.
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На церемонии присутствовало около 700 человек – первые лица страны, бизнесмены, ученые, артисты, спортсмены.
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