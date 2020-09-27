На улицах Минска и во Дворце независимости: как проходила инаугурация президента Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В среду Александр Лукашенко в шестой раз подряд вступил в должность президента Беларуси. Инаугурация прошла во Дворце независимости. В список приглашенных попал и корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Адашкин.

Проезд президентского кортежа по улицам Минска – обязательная часть инаугурации. Сначала по проспекту Независимости, затем – проспект Победителей. Протяженность всего маршрута по городу 14 километров.

В это время во Дворце независимости собираются гости, около 700 человек. Это первые лица страны, бизнесмены, ученые, артисты и спортсмены.

Рота почетного караула – еще один символ церемонии инаугурации. Штандарт президента и флаг весят по 15 килограммов, и нести их приходится фактически с закрытыми тканью глазами.

Инаугурацию во Дворце независимости проводят второй раз в истории. Первая церемония состоялась пять лет назад. Этот зал торжественных церемоний – самый большой в республике. Расстояние от пола до потолка 18 метров – выше пятиэтажного дома.

Текст присяги президента – на белорусском языке. Без союзов и предлогов ровно 30 слов, прописанных в 83-й статье Конституции. Существует специальный экземпляр Основного закона для инаугурации, в кожаной обложке, с вышитым гербом. Для следующей подобной церемонии может понадобиться новая книга.

«Мы ведем работу над новой Конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, настоящей партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей», – сказал белорусский лидер.

После торжественной церемонии – клятва на верность народу и главнокомандующему. Ее приносят белорусские военные.

«Защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни – клянемся!». – «Клянемся, клянемся, клянемся!».

Показательно, что первым гостем Дворца независимости после вступления Александра Лукашенко в должность стал посол Китая. Официальный Пекин выступает против вмешательства извне во внутренние дела Беларуси. День инаугурации стал для соседних стран сюрпризом, и даже в этом был найден повод для упреков.

«По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Но если они об этом не знали, то где же их разведка, где же ЦРУшники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили»», – заметил Лукашенко.

Белорусский президент вручил послу Китая орден Почета. Это награда за значительный личный вклад в отношения между двумя странами.

«Я хочу выразить искреннюю благодарность вам, Министерству иностранных дел Республики Беларусь и другим ведомствам за поддержку мне и посольству Китая», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин.

Кстати, в августе именно председатель КНР Си Цзиньпин первым из мировых лидеров поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах.