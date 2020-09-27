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Силовики применили силу и спецсредства для разгона протестной акции в Могилеве

27.09.2020 20:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Могилеве на воскресную акцию протеста собралось около сотни сторонников перемен, которые попытались пройти по центральным улицам. Для их разгона милиция применила силу и специальные средства.

Силовики применили силу и спецсредства для разгона протестной акции в Могилеве

На площади Орджоникидзе был произведен один выстрел из, предположительно, светошумовой ракетницы. Вслед за ним, по словам очевидцев, протестующих начали избивать дубинками и жестоко задерживать. Им заламывали руки, бросали на землю, а затем тащили в микроавтобус.

Еще одну группу — около 20 человек, в основном женщины — задержали недалеко от областного управления милиции.

Сторонники перемен попытались объединиться на пешеходной улице Ленинской. Здесь также были задержания, в том числе омоновцы проводили зачистку дворов.

Силовики применили силу и спецсредства для разгона протестной акции в Могилеве

Силовики применили силу и спецсредства для разгона протестной акции в Могилеве

Силовики применили силу и спецсредства для разгона протестной акции в Могилеве

По информации правозащитников, задержано более 30 человек. Среди них журналист интернет-издания «Могилевский регион 6tv.by» Владимир Лапцевич.

ОМОН проверял сумки прохожих и требовал удалить из телефонов фотографии с милиционерами.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве на воскресную акцию протеста собралось около сотни сторонников перемен, которые попытались пройти по центральным улицам. Для их разгона милиция...
 
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