Силовики применили силу и спецсредства для разгона протестной акции в Могилеве

В Могилеве на воскресную акцию протеста собралось около сотни сторонников перемен, которые попытались пройти по центральным улицам. Для их разгона милиция применила силу и специальные средства.





На площади Орджоникидзе был произведен один выстрел из, предположительно, светошумовой ракетницы. Вслед за ним, по словам очевидцев, протестующих начали избивать дубинками и жестоко задерживать. Им заламывали руки, бросали на землю, а затем тащили в микроавтобус.

Еще одну группу — около 20 человек, в основном женщины — задержали недалеко от областного управления милиции.

Сторонники перемен попытались объединиться на пешеходной улице Ленинской. Здесь также были задержания, в том числе омоновцы проводили зачистку дворов.













По информации правозащитников, задержано более 30 человек. Среди них журналист интернет-издания «Могилевский регион 6tv.by» Владимир Лапцевич.

ОМОН проверял сумки прохожих и требовал удалить из телефонов фотографии с милиционерами.